OM - Algérie : Un attaquant déballe tout

Alexis Brunet

Lors du mercato hivernal, l’OM a décidé de miser sur Amine Gouiri pour remplacer Elye Wahi. Une bonne décision, car l’ancien Rennais y a été pour beaucoup dans la qualification pour la Ligue des champions. Il s’est d’ailleurs confié récemment sur son arrivée au sein du club phocéen, mais également sur la présence d’une grosse communauté algérienne à Marseille.

L’été dernier, afin de renforcer son attaque, l’OM décidait de sortir le chéquier pour s’offrir Elye Wahi. Un transfert qui s’est révélé être un échec, et seulement six mois plus tard, le buteur a fait ses valises lors du mercato hivernal pour rejoindre Francfort.

Gouiri a remplacé Wahi à l’OM

Pour ne pas hypothéquer ses chances de Ligue des champions, l’OM devait alors faire venir un nouvel attaquant. Comme pour Elye Wahi, les dirigeants marseillais ont décidé de miser sur un joueur évoluant en Ligue 1, puisque c’est Amine Gouiri qui s’est engagé avec le club phocéen. L’international algérien a débarqué de Rennes contre un chèque de 19M€ plus des bonus.

« J’ai été très bien accueilli par tout le monde »

Au micro de Free Foot, Amine Gouiri est revenu sur son arrivée à l’OM. L’attaquant semble très heureux à Marseille, notamment grâce à la forte communauté algérienne dans la cité phocéenne. « Je me sens bien. J’ai été très bien accueilli par tout le monde, que ce soit en dehors et sur le terrain. Par les supporters aussi qui m’ont soutenu dès le début. Et aujourd’hui, je me sens bien et je pense que ça se ressent sur le terrain. Je sais qu’il y a une forte communauté algérienne ici. En plus le stade était blindé, comme c’était un gros match. Donc franchement, l’accueil a été très beau. »