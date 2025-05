Zinedine Zidane, l’annonce qui relance son avenir ?

Axel Cornic

Parti du Real Madrid en juin 2021, Zinedine Zidane n’a plus trouvé de poste depuis, bien que son nom ait été lié à des nombreux clubs et sélections. Son retour pourrait se préciser à l’été 2026 pour rejoindre l’équipe de France, mais une autre piste intéressante pourrait se présenter dès les prochaines semaines.

Quelle sera la prochaine étape de la carrière d’entraineur de Zinedine Zidane ? Après avoir tout gagné au Real Madrid, avec notamment trois Ligues des Champions, le Français a pris du recul et on ne l’a plus revu au bord d’un terrain de football. Mais la situation pourrait bien changer...

Zidane, le rêve de la Juventus

Car en Italie, une place pourrait bientôt se libérer. Le contrat d’Igor Tudor se termine le 30 juin prochain et à Turin, on ne semble pas avoir oubliée Zidane. Le journaliste Michele de Blasis assure en effet que l’ancien entraineur du Real Madrid serait le grand rêve de John Elkann, propriétaire de la Juventus. Ce n’est pas la première fois que son nom est évoqué pour prendre les rênes de l’équipe bianconera, dont il a porté les couleurs en tant que joueur de 1996 à 2001 avec notamment deux Scudetti en 1997 et en 1998.

« Pour le moment nous sommes très satisfaits »

Dans ce contexte, la dernière sortie de l’administrateur délégué de la Juventus peut relancer les débats autour de l’avenir de Zinedine Zidane. « Tudor a eu un impact très positif, à notre avis il travaille très bien compte tenu du moment critique et de la situation contingente d'un effectif limité » a déclaré Maurizio Scanavino, dans un entretien accordé à Sky Sport Italia. « Nous avons toujours été clairs avec lui depuis le début : nous jouerons certainement la Coupe du Monde des Clubs ensemble, à l'issue de laquelle nous déciderons de la manière de procéder. Pour le moment nous sommes très satisfaits ».