OM : La discussion secrète avec Benzema ?

Ballon d’or 2022 et légende du Real Madrid où il est resté quatorze ans, Karim Benzema a gagné le respect de beaucoup d’amoureux et d’acteurs du football. C’est entre autres le cas d’Amine Gouiri. L’attaquant de l’OM lui aussi originaire de Lyon et formé à l’OL a souvent été comparé à « KB9 ». L’occasion pour Onze Mondial de lui lancer une invitation.

Karim Benzema est une icône de l’OL quand bien même il n’y a effectué que quatre saisons chez les professionnels. Formé au sein du club rhodanien, le Ballon d’or 2022 a souvent été l’objectif à atteindre pour plusieurs jeunes attaquants émergents ces dernières années. Ce fut notamment le cas d’Amine Gouiri, lui aussi passé par l’académie lyonnaise avant de faire ses débuts avec le groupe pro.

«On n’a jamais vraiment échangé. Peut-être que j’en aurai l’occasion un jour»

Amine Gouiri s’est-il déjà entretenu avec Karim Benzema ? C’est la question qui lui a été posée par Onze Mondial. « Je n’ai jamais parlé avec lui, on s’est déjà croisés rapidement, mais on n’a jamais vraiment échangé. Peut-être que j’en aurai l’occasion un jour. J’aime beaucoup son style de jeu, mais j’aimerais avoir sa mentalité ». a assuré l’actuel avant-centre de l’Olympique de Marseille.

«Il a même déjà été sifflé au Bernabéu, tout n’a pas été facile pour lui»

Amine Gouiri est tout bonnement impressionné par la carrière du Ballon d’or 2022 et sa détermination à toujours se battre au Real Madrid pour gagner sa place après des débuts difficiles au vu de la concurrence avec Gonzalo Higuain. « On lui a ramené beaucoup d’attaquants dans les pattes au Real Madrid et il a montré que c’était lui le meilleur, il n’a pas lâché. Parfois, on l’a mis sur le banc, mais il a toujours bossé. Il a même déjà été sifflé au Bernabéu, tout n’a pas été facile pour lui. Ronaldo prenait toute la lumière et quand il est parti, Benzema a pris le relais. Et ça, c’est vraiment fort. À côté de lui, il avait de jeunes joueurs et il a amené le Real Madrid au plus haut niveau. Il a remporté la Liga, la Ligue des Champions, son Ballon d’Or est plus que mérité. ». Reste à savoir si une discussion entre les deux enfants de la région lyonnaise aura lieu à l’avenir.