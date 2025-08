Zidane à Paris, le secret bien gardé !

Il y a un an, Paris accueillait les Jeux Olympiques 2024. Ça avait notamment débuté avec une grande cérémonie d’ouverture au cours de laquelle on avait notamment pu retrouver Zinedine Zidane. Jusqu’au dernier moment, la présence du champion du monde 98 avait été gardée secrète. Il faut dire que de gros moyens avaient été déployés pour que rien ne fuite.

La cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques 2024 avait réservée son lot de surprises. Parmi elles, on retrouvait notamment la présence d’un certain Zinedine Zidane. En effet, le champion du monde 98 a fait partie des derniers relayeurs de la flamme olympique. Et jusqu’à ce que Zidane apparaisse, personne ne savait qu’il allait être là. Et pour cause…