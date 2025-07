Mbappé : Son successeur est déjà annoncé !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mardi, le Real Madrid a officialisé une grande nouvelle avec Kylian Mbappé. L’attaquant de 26 ans récupère le numéro 10 laissé vacant par Luka Modric. Le Bondynois va désormais devoir assumer cette responsabilité. Le numéro 9 de Mbappé en revanche, pourrait rapidement trouver preneur au sein de l’effectif madrilène.

Une grosse nouvelle avant le début de la saison pour Kylian Mbappé. Arrivé il y a un peu plus d’un an au Real Madrid, l’attaquant français avait alors hérité d’un accueil chaleureux avec son numéro 9 dans le dos. Alors que Vinicius Jr portait déjà le numéro 7 et que Luka Modric portait le 10, le Bondynois était privé de ses deux numéros fétiches.