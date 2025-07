Mbappé : La grande décision du Real Madrid !

De grands changements se préparent au Real Madrid. Xabi Alonso a profité de la Coupe du monde des clubs pour prendre en main son effectif et va poursuivre son travail au cours des semaines à venir. Le coach espagnol veut notamment instaurer une concurrence saine en attaque, ce qui pourrait menacer Kylian Mbappé. Les dirigeants madrilènes ont d’ailleurs pris une décision à ce sujet.

La saison 2024-2025 n’a pas été à la hauteur des attentes au Real Madrid . Malgré l’arrivée de Kylian Mbappé , le club madrilène n’a remporté aucun trophée majeur. Carlo Ancelotti en a payé les frais, puisqu’il a été démis de ses fonctions et remplacé par Xabi Alonso . Ce dernier a d’ailleurs pu profiter de la Coupe du monde des clubs pour prendre en main son effectif.

Le coach de 43 ans a inculqué ses premiers principes à son équipe. La compétition a néanmoins réservé une belle surprise au Real Madrid , avec l’éclosion de Gonzalo Garcia . Le buteur de 21 ans a remplacé Kylian Mbappé , malade. Et il s’est montré particulièrement à son avantage (4 buts en 6 matchs). Le jeune attaquant n'a pas déçu Xabi Alonso , qui est tombé sous son charme. Cela a ainsi relancé la concurrence dans le secteur offensif.

Kylian Mbappé bientôt menacé ?

Comme le rapporte AS, Xabi Alonso voudrait établir une compétition saine en attaque. L’idée est que chacun se tire vers le haut. De cette manière, l’entraîneur du Real Madrid attend de ses joueurs qu’ils affichent un niveau élevé et régulier. Les dirigeants madrilènes auraient d’ailleurs décidé de laisser le technicien espagnol faire, même si cela pourrait menacer le temps de jeu de certains. Kylian Mbappé est prévenu. Gonzalo Garcia et Endrick font pression sur lui. L’ancien du PSG va devoir répondre présent s’il veut conserver sa place. À suivre...