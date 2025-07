Rabiot - Rihanna : L’improbable rapprochement

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Dans le football, certaines figures se font remarquer autant par leur caractère que par leur rôle auprès de leur famille. Véronique Rabiot, mère et agente d’Adrien Rabiot, fait partie de ces personnalités hors normes. Récemment, son comportement et sa forte personnalité ont été mises en lumière lors d’un entretien donné à Complément d’Enquête sur France 2.

« Elle a un charisme incroyable »

Cette entrée en scène spectaculaire annonçait une interview tendue. Véronique Rabiot voulait à l’avance connaître les questions et les relances, et elle a failli annuler au dernier moment. « Elle voulait nos questions avant, nos relances. On a vraiment cru qu'elle allait nous planter juste avant l'interview. En fait, je pense qu'elle a la sensation que soit on est avec elle, soit on est contre elle. À la fin, je me suis dit : "Mais c'est quoi ce personnage ?" Elle a un charisme incroyable, quelque chose, aussi, finalement, d'extrêmement touchant » a admis Waleckx au cours d'un entretien accordé à L'Equipe.