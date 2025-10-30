Zidane à l’étranger, c’est terminé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Luca Zidane a finalement opté pour un futur international dans les rangs de l'Algérie plutôt qu'en France, ce qui a fait polémique ces dernières semaines. Mais Youcef Atal met un terme au malaise en affirmant que le fils de Zinedine Zidane était le bienvenu chez les Fennecs, et il lui souhaite un brillant futur avec l'Algérie.

Dans un large entretien accordé à Foot Mercato, Youcef Atal (29 ans, Al-Sadd) a évoqué la récente arrivée de Luca Zidane au sein de la sélection de l'Algérie. Un épineux dossier qui a fait couler beaucoup d'encre, certains reprochant au fils de Zinedine Zidane d'avoir agi par simple opportunisme en choisissant les Fennecs alors qu'il avait fait ses classes en équipe de France de jeunes. Mais Atal l'assure : la polémique est terminée, et Luca Zidane est le bienvenu dans sa sélection.

« Si Luca peut aider l’équipe... » « Zidane, c’est quelqu’un. Pour le football, on a aimé voir jouer Zizou. Après, c’est toujours bien d’avoir un joueur de plus pour l’équipe nationale. Si Luca peut aider l’équipe nationale, c’est ça que l’on veut », confie Youcef Atal.