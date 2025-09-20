Zidane à la Coupe du monde 2026 : La surprise qui se prépare

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Luca Zidane, fils du légendaire numéro 10 de l’équipe de France, a créé la surprise en changeant de nationalité sportive pour représenter l'Algérie, à quelques mois de la CAN et de la Coupe du monde 2026. Actuellement au FC Grenade, le gardien de but de 27 ans pourrait devenir la solution tant attendue par les Fennecs pour ce poste.

Après avoir évolué avec les équipes jeunes de l’équipe de France, Luca Zidane, fils de l’ancien numéro 10 des Bleus, a décidé de changer de nationalité sportive afin de représenter l’Algérie, pays dont est originaire sa famille. A 27 ans, le portier formé au Real Madrid évolue désormais au FC Grenade, en deuxième division espagnole. A quelques mois de la CAN et de la Coupe du monde 2026, Luca Zidane a des chances de participer aux deux compétitions.

Lucas Zidane convoqué en octobre ? « Il sera dans aucun doute convoqué pour le prochain stage au mois d’octobre, prédit Mehdi Dahak, fondateur de DZ Foot, interrogé par RMC. Tout dépend de son niveau. On est actuellement dans une période charnière. » La présence de Luca Zidane chez les Fennecs dépend en effet essentiellement de lui compte tenu des difficultés de l’Algérie à se trouver un gardien fiable depuis le départ de Raïs M'Bohli (96 sélections).