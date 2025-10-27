Yamal est en plein calvaire, l'annonce inquiétante !

Amadou Diawara

Ce dimanche après-midi, Lamine Yamal n'était pas dans son assiette. En effet, le numéro 10 du FC Barcelone était impuissant sur la pelouse du Real Madrid : le Santiago Bernabeu. D'après Marcus Sorg, l'entraîneur adjoint du Barça, Lamine Yamal n'est pas à 100% actuellement, et ce, parce qu'il revient tout juste de blessure.

Le premier Clasico de la saison a eu lieu ce dimanche après-midi. En déplacement au Santiago Bernabeu, le FC Barcelone s'est incliné face au Real Madrid (2-1). S'il a provoqué la Maison-Blanche avant la rencontre, Lamine Yamal est passé à côté de son match.

«Il revient d'une blessure, il a besoin de rythme» Présent en conférence de presse d'après-match ce dimanche, Marcus Sorg a tenté d'expliquer pourquoi Lamine Yamal n'avait pas pesé sur la défense du Real Madrid lors du Clasico. « Le meilleur Lamine Yamal vous a-t-il manqué ? Ça n'a pas été facile, mais nous avons discuté à la mi-temps pour chercher davantage le un contre un. Ils ont été meilleurs que nous, il faut l'accepter. Parfois, les défenseurs adverses sont bons et il faut l'accepter », a confié l'entraineur adjoint du FC Barcelone, avant d'en rajouter une couche.