Yamal - Ballon d'Or : La grosse annonce de Kylian Mbappé !

La cérémonie du Ballon d'Or aura lieu ce lundi soir au théâtre du Châtelet de Paris. Invité à prendre position pour cette distinction personnelle, Kylian Mbappé a confié qu'il voulait voir Ousmane Dembélé être sacré. Dans le même temps, le numéro 10 du Real Madrid a également fait passer un message fort à Lamine Yamal.

Alors que les votes pour le Ballon d'Or sont clos, le lauréat sera annoncé ce lundi soir au théâtre du Châtelet de Paris. Lors d'un entretien accordé à Téléfoot, Kylian Mbappé a affirmé qu'Ousmane Dembélé méritait de remporter le Graal cette année.

«J'espère qu’il va gagner» « Ousmane Dembélé Ballon d'Or ? Pour moi oui. Je pense, j’espère qu’il va gagner. J’espère aussi qu’Achraf sera bien classé. Ce serait cool pour les défenseurs, pour leur montrer que le football est pour tous les postes. Il a fait une saison historique », a jugé Kylian Mbappé, avant de se prononcer sur Lamine Yamal.