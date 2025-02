Vinicius : L’OM tient son nouvel attaquant !

La rédaction

Longtemps en difficulté à l’OM, Luis Henrique connaît un début de saison éclatant avec déjà 15 contributions décisives (9 buts, 6 passes). L’ailier brésilien s’invite ainsi parmi les meilleurs joueurs de son pays en Europe, aux côtés de Vinícius Junior ou Rodrygo. Conscient du chemin à parcourir, il ambitionne de maintenir ce niveau.

Luis Henrique réalise un début de saison tonitruant avec l’Olympique de Marseille. L’ailier brésilien, longtemps mis de côté par le club phocéen, connaît un véritable renouveau dans cette première partie de saison et a déjà été décisif à 15 reprises (9 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues). Avec de telles statistiques, Luis Henrique se positionne parmi les cinq Brésiliens les plus décisifs des cinq grands championnats, aux côtés de Vinícius Junior, Raphinha et Rodrygo.

Luis Henrique en bonne compagnie

Le joueur de l’OM est en très bonne compagnie et prouve sa bonne forme du moment. L’ancien joueur de Botafogo s’est exprimé au sujet de son nouveau visage avec l’OM dans une interview pour Get French Football News. Dans cette entrevue, Luis Henrique est revenu sur de nombreux points de sa carrière, comme une éventuelle convocation avec le Brésil, ses ambitions pour l’avenir et évidemment sa forme actuelle.

« Rester au top avec ces joueurs »

« C'est important pour moi et pour ma carrière de figurer parmi ces joueurs. J'en suis très heureux. » répond Luis Henrique lorsqu’on le compare à ses compatriotes brésiliens. « Je vais continuer à travailler pour rester au top avec ces joueurs. Je les observe tout le temps. Je pense que ce sont des joueurs courageux, des Brésiliens qui sont importants pour leur club. Je l’espère (atteindre leur niveau, ndlr.). Je sais que je dois travailler dur pour y arriver, mais on ne sait jamais - c'est le football. Je veux juste continuer à faire ça, et faire encore plus : marquer plus de buts et faire plus de passes décisives. C'est comme ça que j'y arriverai. »