«Va te faire enc****» : La rupture entre Verratti et Riolo !

Fan de Marco Verratti à son arrivée au PSG, Daniel Riolo est au fil des saisons devenu le détracteur numéro 1 de l’international italien. En effet, sur RMC, le journaliste n’hésitait pas à multiplier les coups de gueule. Mais comment Riolo est passé de l’amour à la haine avec Verratti ? Un moment a visiblement tout fait basculer.
Si Marco Verratti a été l'un des grands chouchous des fans du PSG, ça ne l’a pas empêché d’essuyer de nombreuses et violentes critiques. Daniel Riolo était notamment le plus grand détracteurs de l’Italien pendant ses dernières années à Paris. Pourtant, au début, le journaliste de RMC était plutôt fan de Verratti. Mais voilà que le Transalpin a fini par décevoir la figure de l’After Foot.
« J’ai kiffé Verratti jusqu’en 2017, après il m’a fait de la peine avec l’Italie »
Que s’est-il alors passé pour que Daniel Riolo se mette à détester Marco Verratti ? Invité de France Bleu, le journaliste de RMC a tout expliqué, racontant : « J’ai kiffé Verratti jusqu’en 2017, après il m’a fait de la peine avec l’Italie. Le barrage contre la Suède, je ne lui ai jamais pardonné. Il y a un truc qui me choque chez lui, les cernes sous les yeux. A chaque fois j’observais, je me disais c’est mort il a des cernes sous les yeux. Il se chiait dessus tout le temps, dès que c’était important ».
« Je lui en veux à mort »
« Il n’est pas capable de gérer, au bout d’un moment ça m’a soulé. Le virage, c’est le barrage contre la Suède, ce n’est pas avec le PSG. Là, je lui en veux à mort. Il est fort, je l’aime bien, il me saoule à jouer comme une merde, vraiment il est nul, et il prend ce carton. Il ne joue pas le match retour. Et là j’ai dit : « Va te faire enc…. ». Là, je me suis dit ça suffit », a enchainé Daniel Riolo.