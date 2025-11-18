«Va te faire enc****» : La rupture entre Verratti et Riolo !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Fan de Marco Verratti à son arrivée au PSG, Daniel Riolo est au fil des saisons devenu le détracteur numéro 1 de l’international italien. En effet, sur RMC, le journaliste n’hésitait pas à multiplier les coups de gueule. Mais comment Riolo est passé de l’amour à la haine avec Verratti ? Un moment a visiblement tout fait basculer.

Si Marco Verratti a été l'un des grands chouchous des fans du PSG, ça ne l’a pas empêché d’essuyer de nombreuses et violentes critiques. Daniel Riolo était notamment le plus grand détracteurs de l’Italien pendant ses dernières années à Paris. Pourtant, au début, le journaliste de RMC était plutôt fan de Verratti. Mais voilà que le Transalpin a fini par décevoir la figure de l’After Foot.

« J’ai kiffé Verratti jusqu’en 2017, après il m’a fait de la peine avec l’Italie » Que s’est-il alors passé pour que Daniel Riolo se mette à détester Marco Verratti ? Invité de France Bleu, le journaliste de RMC a tout expliqué, racontant : « J’ai kiffé Verratti jusqu’en 2017, après il m’a fait de la peine avec l’Italie. Le barrage contre la Suède, je ne lui ai jamais pardonné. Il y a un truc qui me choque chez lui, les cernes sous les yeux. A chaque fois j’observais, je me disais c’est mort il a des cernes sous les yeux. Il se chiait dessus tout le temps, dès que c’était important ».