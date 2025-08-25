«Va te faire cuire le c*l», Pierre Ménès porte plainte et voit rouge !

Alexis Brunet

Même s’il n’est plus pensionnaire du CFC, Pierre Ménès continue de donner son opinion sur le football par les réseaux sociaux. Ce dimanche, le journaliste s’est notamment exprimé sur le sujet Adrien Rabiot, mais pas seulement. Questionné par un utilisateur sur Marie Portolano qui l’accuse de l’avoir agressé sexuellement il y a quelques années, Ménès s’est emporté.

Depuis quelques jours, l’OM est plongé en pleine affaire Rabiot. Le milieu de terrain a été placé sur la liste des transferts après s’être battu avec Jonathan Rowe et il est donc sur le départ. Sur X, Pierre Ménès a donné son avis sur cet épineux dossier. « Perso je ne sais pas comment l’histoire Rabiot va se terminer. Mais s'il venait à être réintégré par l’OM, ne comptez pas sur moi pour critiquer le club. J’ai tjs trouvé la sanction disproportionnée et puis sportivement le club a besoin du joueur. Et puis pardonner c’est bien aussi parfois. J’aime les happy ends. »

« Qu’elle se débrouille avec ma plainte » En réponse à ce message publié sur X, Pierre Ménès a été interpellé par un internaute pour savoir si une happy end était également possible entre lui et Marie Portolano. La journaliste accuse l’ancien pensionnaire du CFC de l’avoir agressée sexuellement en 2016. La réponse de Ménès a été pour le moins très claire. « Ça n’arrivera pas. Déjà qu’elle se débrouille avec ma plainte. Sinon t’es content de ta vanne ? »