Foot

Une nouvelle collection NFT 1993 bientôt en vente

Publié le 6 mai 2022 à 11h43 par Alexis Bernard mis à jour le 6 mai 2022 à 11h47

Porté par la société Momentum, le projet « NFT » prend une nouvelle ampleur avec le lancement d’une collection 1993 permettant de devenir acquéreur du but iconique d’Antoine Kombouaré, alias « Casque d’Or ».

Antoine Kombouaré est sur tous les fronts. Ce samedi, il disputera la finale de la Coupe de France avec le FC Nantes, dont il redore clairement le blason depuis sa prise de fonction il y a un an. D’une opération sauvetage en Ligue 1, les Canaris sont en passe de soulever leur 4e Coupe de France ! Mais ce n’est pas tout… L’ancien défenseur nantais, aujourd’hui entraîneur, s’est également lancé dans l’aventure des « NFT » (non-fungible token). Un marché qui permet aux sportifs d’immortaliser les moments de leur carrière en les mettant en vente au grand public. C’est précisément ce qui a été fait en mars dernier, avec la première opération du genre dans le monde du sport. En moins de 48 heures, le NFT super rare « Casque d’Or » a trouvé acquéreur pour 6 600 dollars. Et ce samedi 7 mars, Antoine Kombouaré propose une nouvelle collection NFT 1993. Elle représente une statue en bronze du Parisien célébrant du célèbre but contre le Real Madrid. Sur ces 10 NFT, 6 seront à gagner par tirage au sort sur le site de Momentum entre les différents acheteurs. Amateurs de sport, passionnés du PSG ou fans d’Antoine Kombouaré, c’est le moment de se lancer dans le marché des NFT !