La folie des NFT s’empare du monde du sport !

Publié le 4 mars 2022 à 17h52 par Alexis Bernard

Il est désormais possible d’immortaliser les plus grands moments du sport et d’en devenir propriétaire. C’est le projet de « Momentum », une société qui propose de s’offrir des petits bouts de la grande histoire du sport. Présentation.

Le coup de tête de Basile Boli (1993), ceux de Zinedine Zidane (1998) ou encore la chevauchée surpuissante de Kylian Mbappé (2018). L’histoire du football français est jonchée de souvenirs aussi mythiques qu’inoubliables. Et grâce à « Momentum », société fondée par quatre amoureux du sport, dont Luc Dayan et Antoine Kombouaré. La légende du PSG, actuel entraîneur du FC Nantes, prochain finaliste de la Coupe de France, est d’ailleurs à l’origine du premier frisson proposé par Momentum. Dans quelques jours, le mythique but de « casque d’or », inscrit le 18 mars 1993, sera mis en vente. 11 exemplaires uniques vont être sur le marché des NFT, véritable phénomène dont le principe s’appuie sur la production d’objet numérique, certifié unique, grâce à la technologie blockchain ( Momentum a fait appel à une start-up de San Francisco, Absolute Labs , dirigée par deux Français). L’émergence de la cryptomonnaie ouvre un nouveau marché pour les passionnés du sport, notamment celui du football.

Back to the 90’s, 3D Rejuvenation process loading, ready for time travel ? #NFT next gen #PSG #championsleague pic.twitter.com/9kv8s8a32a — Momentum (@momentumnftio) February 24, 2022

Un clip vidéo pour immortaliser l’instant