« J’aimerai que le Stade Briochin laisse cette petite empreinte dans la vie de ceux qui en portent les couleurs »

Publié le 26 février 2022 à 8h21 par Alexis Bernard mis à jour le 26 février 2022 à 9h04

Président incontournable du Stade Briochin, Guillaume Allanou se réjouit de pouvoir compter sur le soutien et l’expertise de Bpifrance pour poursuivre le développement du club breton qui gravit un à un les échelons du football français. Avec un véritable projet : sportif, économique et profondément humain.

Depuis 10 ans, le Stade Briochin réalise un parcours hors du commun dans le football français. En repartant jusqu’en DSE (niveau régional de l’époque), l’écurie bretonne construit une ascension qui fait rêver bien des clubs de l’Hexagone. Pensionnaire du National depuis 2020, le club du président Guillaume Allanou entame une étape cruciale de son développement. Et pour l’accompagner dans cette professionnalisation de tous ses secteurs, le Stade Briochin peut compter sur Bpifrance, qui l’a intégré dans son réseau de 55 clubs sportifs partenaires pour la saison 2021-2022. « Notre partenariat avec Bpifrance, c’est d’abord la reconnaissance de notre travail, de ce qu’on a fait ces dernières années , explique simplement Guillaume Allanou. C’est une fierté, tout comme faire partie des 55 clubs sportifs partenaires de cette banque incontournable. Un acteur qui peut nous aider à développer ce club qui a progressé très rapidement, avec peu de moyens. Il faut optimiser tout ce qui peut l’être, et notamment notre réseau de partenaires au niveau local. Il y a encore plein de choses à faire pour nous permettre de grandir et de faire en sorte que la fabuleuse aventure du Stade Briochin devienne pérenne. Nous venons de créer un club partenaire, avec près de 200 membres. Des entreprises qui partagent nos valeurs, notre projet. Je pense qu’on peut aller encore plus loin pour générer des échanges, du plaisir et, ce n’est pas du tout un gros mot, du business. C’est l’une des clés de notre développement et je suis certain que Bpifrance est l’entité idéale pour nous y aider ».

Former les citoyens de demain

Invitée de « Confidences pour Confidences », l’émission de celles et ceux qui ont osé entreprendre leur vie, la légende du football français Jean-Pierre Papin a proposé une citation pleine de sens au micro de Patrice Bégay (entretien à retrouver ici) : « ‘Qui veut faire quelque chose, trouve un moyen. Qui ne veut rien faire, trouve une excuse’. C’est une citation synonyme de volonté et de confiance. Et dans la vie, on en a besoin énormément. Toute ma carrière, quand j’ai débuté, j’ai toujours eu la volonté d’aller là où je voulais aller. Et j’ai travaillé beaucoup pour ça ». Travail, simplicité et volonté, c’est précisément la recette d’un Stade Briochin qui voit bien au-delà du terrain pour construire son futur. Sur le plan économique comme sur l’ensemble des thématiques RSE, Guillaume Allanou dispose d’une vision claire et construite : « Sur la thématique RSE, nous avons une double fonction. Sociale et sociétale, dans un département qui n’est pas très riche en la matière. Nous avons, par exemple, l’unique section de sport adapté de tout le département. Cela illustre bien notre rôle, notre engagement. Le foot féminin, le sport adapté, le foot en marchant pour nos petites têtes blanches… tout cela est au cœur de notre développement. Et pour renforcer cela, il faut aussi convaincre les politiques de renouveler nos infrastructures et co-construire des équipements pérennes. C’est essentiel. Nous savons que dans le monde du football, rares sont ceux qui parviennent à devenir professionnel. Sur 300 enfants, s’il y en a 1, c’est déjà beaucoup. Et les 299 autres ? C’est notre rôle de former les futurs citoyens de demain. Les futurs chefs d’entreprise, les futurs décideurs, les prochains salariés, les prochains parents. Nous passons après la famille et l’école, avec un rôle qui dépasse la simple fonction d’entraîneur puisque nous avons des éducateurs. Et mon rêve, c’est que chaque enfant qui passe par chez nous garde le souvenir d’un club qui lui permis de grandir et de se construire en tant qu’être humain. J’aimerai que le Stade Briochin laisse cette petite empreinte dans la vie de ceux qui en portent les couleurs ».

