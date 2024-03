Une masterclass comme à Barcelone pour Messi ?

Thomas Bourseau

Légende du FC Barcelone où il a mis la main sur tous les trophées possibles au fil de ses 17 années chez les professionnels blaugrana, Lionel Messi est animé par la même soif de victoires à l’Inter Miami selon son coach Gerardo « Tata » Martino.

Lionel Messi s’est engagé en faveur de l’Inter Miami à la dernière intersaison après deux années particulièrement non fructueuses au PSG où il avait été recruté pour la Ligue des champions. Ayant été « malheureux » de son propre aveu à Paris, Messi s’en est allé vivre son rêve américain en Major League Soccer à Miami.

«Le désir de gagner, quel que soit l'endroit où ils jouent»

Et alors que Jordi Alba, Sergio Busquets ou encore Luis Suarez, ses ex-coéquipiers du FC Barcelone, l’ont rejoint ces derniers temps à l’Inter Miami, Messi vise les sommets comme au Barça à l’époque de son apogée. « Messi ? Les meilleurs joueurs conservent tout au long de leur carrière leur esprit de compétition et leur désir de gagner, quel que soit l'endroit où ils jouent. C'est l'une de ses grandes qualités. Je ne dis pas que cela me surprend car c'est la troisième fois que je le dirige ». a confié Gerardo « Tata » Martino en conférence de presse.

Messi - Ronaldo : L’énorme coup de l’OM sur le mercato https://t.co/Uy3akhPZWu pic.twitter.com/eHv9Aplt5F — le10sport (@le10sport) March 11, 2024

«Je le vois encore de la même manière que la première fois à Barcelone»