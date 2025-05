Une légende de l’OM choisit le PSG, c’est improbable !

Alors que le PSG disputera la finale de la Ligue des champions contre l’Inter Milan, deux figures emblématiques de Marseille ont surpris leur monde. Basile Boli et Zinédine Zidane ont exprimé leur soutien au club parisien, au nom de la France. Une prise de position qui risque de faire grincer des dents du côté de la Canebière.

Le PSG réalise une très grande saison et est en course pour réaliser le triplé. Après avoir été sacré champion de France et champion de Ligue 1, les hommes de Luis Enrique veulent maintenant conquérir l’Europe et visent la victoire en Ligue des champions. Les Parisiens affronteront l’Inter Milan, à Munich, le week-end prochain et espèrent avoir de nombreux Français derrière eux pour les soutenir dans ce match capital.