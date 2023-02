Un rappeur débarque à l'OM, il hallucine

La rédaction

A vrai dire, on commençait par s'en douter. Après le clip au Vélodrome pour le célèbre titre « Bande Organisée », la marque du rappeur Jul, originaire de Marseille et fan de l'OM, est devenu sponsor officiel du club phocéen. Une déclaration d'amour, tant du rappeur pour son club préféré, que de l'OM, attentif à la culture forte qui émane de sa ville.

Lorsque Vitinha a posé avec le maillot de l'OM pour une séance photo, il a fait le signe de Jul. Lorsque Rémy Cabella célébrait ses buts, il faisait également le signe Jul. Le rappeur fait véritablement partie de la culture marseillaise avec une influence qui dépasse le cadre de l'industrie musicale, puisqu'elle est rentrée au sein du club olympien, pour le grand plaisir de Julien Mari, alias Jul.

« L'OM, c'est le cœur »

Sur le site internet du club, le rappeur Jul, dont la marque D&P s'affiche sur le maillot phocéen, a évoqué son amour pour le club de l'OM : « Déjà, depuis tout petit, toute la famille regardait l'OM puis j'y ai joué pendant 15 ans, j'ai aussi fait ramasseur de balle et je faisais aussi la sécurité devant le stade. Il y a plusieurs choses qui me relient au club, c'est le coeur l'OM. »

