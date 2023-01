Un proche de Neymar en prison, il fait son mea-culpa

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ancien joueur du FC Barcelone et du PSG, Dani Alves est dans de beaux draps. L'international brésilien est accusé d'avoir violé une femme lors d’une soirée dans une discothèque barcelonaise dans la nuit du 30 au 31 décembre 2022. Son ancien coéquipier Xavi s'est prononcé sur cette affaire délicate et a suscité une polémique en Espagne.

Agé de 39 ans, Daniel Alves fait l'objet de graves accusations. Une jeune femme de 23 ans a indiqué avoir été violée par le footballeur, passé par le PSG et le FC Barcelone. Immédiatement, les Pumas de Mexico ont décidé de rompre son contrat. Arrêté par la police, Daniel Alves a été placé en détention au vu du témoignage de la victime et des preuves accablantes dans ce dossier.

En plein scandale sexuel, un ami de Neymar aurait tenté d'étouffer l'affaire https://t.co/AagmErc6vA pic.twitter.com/GXojQge808 — le10sport (@le10sport) January 23, 2023

Xavi crée la polémique

Son ancien coéquipier, Xavi, avait donné son avis sur cette affaire. « Il est difficile de commenter une situation comme celle-ci. Comme tout le monde, je suis surpris et choqué, un peu choqué en connaissant Dani. C'est la première chose qui me vient à l'esprit. Il s'agit d'une affaire de justice et la justice décidera de ce qu'il en est, nous ne pouvons pas en parler. Quant à Dani, je me sens très mal pour lui et je suis surpris et choqué » avait déclaré l'entraîneur du FC Barcelone vendredi. Ses propos ont provoqué la polémique et certains l'ont interprétés comme une marque de soutien à Dani Alves. Mais ce dimanche, l'ancien international espagnol a tenu à présenter ses excuses.

« Je pense que mes propos ont été mal interprétés »