En plein scandale sexuel, un ami de Neymar aurait tenté d'étouffer l'affaire

Amadou Diawara

Lors d'une soirée en boite de nuit à Barcelone, Dani Alves aurait agressé sexuellement une jeune femme. Pour que cette affaire ne prenne pas une tournure judiciaire, le Brésilien aurait essayé d'acheter le silence de sa présumé victime. Selon la plaignante, Dani Alves lui aurait proposé une compensation financière.

Dani Alves est au coeur d'un énorme scandale sexuel. Alors qu'il était en soirée dans une boite de nuit de Barcelone, l'ancien défenseur du PSG et du FC Barcelone aurait eu un rapport sexuel avec une jeune femme sans son consentement.

Dani Alves aurait tenté d'acheter le silence de la plaignante

D'après la presse espagnole, dont El Pais et El Periodico , la plaignante a révélé sa version des faits. Selon ses dires, elle aurait dansé avec Dani Alves, avant de le suivre dans les toilettes de la boite de nuit. Alors qu'ils étaient seuls, l'ami de Neymar l'aurait empêché de sortir, obligé à s'assoir sur lui et violé. Et malgré les tentatives de Dani Alves d'étouffer l'affaire, la jeune femme voudrait que justice soit faite.

La présumé victime veut que justice soit faite