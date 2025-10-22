Un phénomène au PSG, du très lourd est annoncé !

Alexis Brunet

La saison dernière, Senny Mayulu a frappé un grand coup en inscrivant le cinquième but du PSG en finale de Ligue des champions face à l’Inter Milan. Un coup d’éclat qui a été un grand coup d’accélérateur pour le milieu offensif qui est aujourd’hui très utilisé par Luis Enrique. D’ailleurs, le technicien espagnol n’aurait encore rien vu car selon un intime de la famille du Français, il peut faire encore bien mieux.

Au PSG, être un jeune joueur n’est plus un problème. Alors que cela pouvait être compliqué lorsque le club de la capitale misait sur des stars internationales, cela a drastiquement changé avec l’arrivée de Luis Enrique. L’entraîneur espagnol aime faire confiance à la nouvelle génération et cela se voit.

Senny Mayulu s’épanouit au PSG Parmi les jeunes joueurs appréciés par Luis Enrique, on retrouve notamment Senny Mayulu. Le joueur de 19 ans a déjà disputé 459 minutes depuis le début de la saison, avec cinq apparitions en Ligue 1 et trois en Ligue des champions. L’entraîneur parisien apprécie la faculté du Français à évoluer à plusieurs postes, que cela soit au milieu de terrain, en tant que faux numéro neuf ou bien sur l’aile. Le cinquième buteur du club de la capitale lors de la dernière finale de C1 dispose donc d’un temps de jeu conséquent pour son âge, ce qui lui permet de s’épanouir à merveille.