Un joueur «brillant» au PSG : L'annonce en privé !

Alexis Brunet

Depuis quelque temps, Luis Enrique fait beaucoup confiance aux jeunes au PSG, notamment à cause des nombreuses blessures. Cela a donc permis à Senny Mayulu d’avoir beaucoup de temps de jeu et de montrer tout son potentiel. Le milieu offensif de 19 ans est épatant et en privé on ne tarit pas d’éloges à son sujet.

Mardi soir face au Bayer Leverkusen, le PSG s’est offert un nouveau récital en s’imposant 7-2 sur la pelouse de l’équipe allemande en Ligue des champions. Une rencontre à laquelle a encore une fois participé Senny Mayulu. Le jeune Français était titulaire pour la troisième fois de la saison en autant de rencontres européennes.

Luis Enrique adore Senny Mayulu Depuis quelques semaines, Senny Mayulu profite des nombreuses blessures pour gratter du temps de jeu au PSG. Le milieu offensif fait partie des joueurs formés au club très appréciés par Luis Enrique, comme Ibrahim Mbaye ou bien Quentin Ndjantou. De plus, le joueur de 19 ans se montre décisif, car il a déjà inscrit deux buts cette saison, dont un à Barcelone, tout en délivrant une passe décisive.