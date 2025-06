Transfert de Pogba : L'OM va s'en mordre les doigts ?

Après plus de deux ans sans jouer, Paul Pogba a signé à l’AS Monaco. Son préparateur physique, Roger Caibe Rodriguez, révèle que la Pioche a retrouvé une condition impressionnante. Un travail qui pourrait faire regretter à l’OM de ne pas avoir pris le risque de relancer le champion du monde 2018.

Paul Pogba a enfin officialisé sa signature à l’AS Monaco après plus de deux ans sans jouer au football. La Pioche rejoint le club de la Principauté mais a dû s’entretenir pour maintenir un niveau physique convenable. Le champion du monde 2018 a alors fait appel à Roger Caibe Rodriguez , préparateur physique basé à Miami. Il s’est confié dans une interview donnée à L’Équipe qui pourrait donner des regrets à l’OM .

«Il est devenu très costaud»

Alors que l’OM n’a pas voulu prendre de risque avec Paul Pogba et son physique, Roger Caibe Rodriguez semble être très confiant : « Il a énormément progressé. Son corps s'est resculpté, il est devenu très costaud, avec des abdos en béton, c'était incroyable. Il a retrouvé sa rapidité et son aisance balle au pied. Petit à petit, je retrouvais des flashes du joueur qu'on voyait à la télé durant toutes ces années. Il n'a pas joué depuis deux ans, donc il doit déjà retrouver le quotidien d'une équipe et ses repères dans un environnement d'une qualité que seul un club pro peut lui offrir. »