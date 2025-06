Transfert de Messi : L'erreur stratégique du PSG !

Deux ans après le départ de Lionel Messi du PSG, Marion Bartoli revient sur ce transfert retentissant. Pour l’ancienne joueuse de tennis, le club parisien a commis une erreur stratégique en recrutant l’Argentin, dont l’arrivée et l’implication n’étaient, selon elle, ni sincères ni compatibles avec l’état d’esprit attendu au PSG.

Le PSG croyait frapper un grand coup en recrutant l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football, si ce n'est le meilleur, en la personne de Lionel Messi . Le génie argentin a rejoint le PSG , libre de tout contrat, à l’été 2021, mais n’a pas répondu aux attentes des supporters parisiens. Si ses performances statistiques restent impressionnantes, avec 32 buts et 35 passes décisives en 75 matchs, c’est surtout son attitude sur et en dehors des terrains qui a agacé dans la capitale.

«La première année a été assez catastrophique»

Cependant, pour Marion Bartoli, ce malaise était plus que prévisible, et c’est une erreur du PSG de ne pas l’avoir anticipé. « Messi est un joueur et un enfant de Barcelone. Il a fait toute sa carrière et toute sa vie là-bas, il y a vécu tous ses plus grands succès. Il ne fallait pas s’attendre à ce qu’il arrive au PSG en disant : “c’est un honneur pour moi de porter ce maillot”. La première année a été assez catastrophique au vu de ce qu’il est capable de produire. En revanche, les premiers mois de préparation pour lui sur cette Coupe du monde, qui s’est disputée en novembre, il avait des statistiques absolument monstrueuses », a-t-elle expliqué pour RMC.