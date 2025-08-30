Thierry Henry sur Ligue 1+, les discussions secrètes révélées !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Consultant lors des soirées de Ligue des Champions sur CBS, Thierry Henry avait également fait forte impression dans ce rôle pour Amazon Prime sur la Ligue 1. Le champion du monde 98 aurait-il pu alors intégrer la bande de Ligue 1+ cette saison ? La question a été posée à Thibault Le Rol, ancien collègue de Thierry Henry sur Amazon Prime, qui a alors révélé certains échanges à ce sujet.

En attendant de retrouver un poste d’entraîneur, ayant quitté celui de sélectionneur des Espoirs français après les Jeux Olympiques, Thierry Henry continue dans ses fonctions de consultant. Officiant sur CBS, on avait également pu le voir parler de la Ligue 1 sur Amazon Prime. Le champion du monde 98 avait alors excellé, étant même considéré comme le meilleur consultant. Forcément, certains auraient bien aimé voir Thierry Henry faire partie de l’aventure sur Ligue 1+.

« Il a pu y avoir quelques petits messages avec des clins d'oeil mais rien de plus » Ayant travaillé avec Thierry Henry sur Amazon Prime, Thibault Le Rol a été interrogé sur de possibles retrouvailles chez Ligue 1+. C’est alors que le journaliste a expliqué pour L’Equipe : « J’ai essayé de convaincre Thierry Henry de me rejoindre ? On a échangé de manière amicale. Il a pu y avoir quelques petits messages avec des clins d'oeil mais rien de plus. Thierry, c'est le très, très haut du panier. Les autres consultants le reconnaissent aisément. Il a cette capacité rare à allier le fond et la forme. Aux autres de s'en inspirer ».