Thierry Henry : La relation qui fait halluciner sa femme !

Au cours de sa carrière de journaliste sportif, Pierre Ménès a pu côtoyer de nombreux joueurs de football. Mais celui dont il a été le plus proche n'est autre que Thierry Henry. Une relation très forte a vu le jour entre les deux, au point même de faire halluciner la femme de l'ex-joueur d'Arsenal comme a pu le raconter Pierre Ménès.
Entre Thierry Henry et Pierre Ménès, la relation allait bien au-delà du professionnel. Alors que le journaliste sportif a eu l'occasion d'interroger à plusieurs reprises la légende d'Arsenal quand elle jouait, entre les deux, le lien est beaucoup plus fort.
« J’étais la première personne qu’il appelait, ce qui étonnait sa femme »
Pour BBH ITW, Pierre Ménès est revenu sur la relation particulière qu'il a pu avoir avec Thierry Henry. C'est alors que l'ancienne figure du Canal Football Club a raconté : « Quel joueur m’a le plus marqué durant ma carrière ? Thierry Henry. D’abord parce que c’est un joueur fabuleux et puis parce que j’ai eu, de longues années, une relation plus que privilégiée avec lui. Après les matchs d’Arsenal, j’étais la première personne qu’il appelait, ce qui étonnait sa femme, qui me disait : « Il t’appelle avant son frère et son père » ».
« On est devenu hyper pote, j’allais chez lui »
« Elle est née comment cette relation ? Thierry me respectait au niveau football. Il me considérait comme un connaisseur. Avant l’Euro 2000, je suis à L’Equipe TV, je me dis que je vais faire des interviews des joueurs de l’équipe de France. Je fais Pires et je demande Henry qui me dit « Oui, quand tu veux ». On est devenu hyper pote, j’allais chez lui. Professionnellement, c’est certainement la plus belle rencontre de ma carrière », a ensuite confié Pierre Ménès.