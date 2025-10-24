Thierry Henry : La relation qui fait halluciner sa femme !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au cours de sa carrière de journaliste sportif, Pierre Ménès a pu côtoyer de nombreux joueurs de football. Mais celui dont il a été le plus proche n'est autre que Thierry Henry. Une relation très forte a vu le jour entre les deux, au point même de faire halluciner la femme de l'ex-joueur d'Arsenal comme a pu le raconter Pierre Ménès.

Entre Thierry Henry et Pierre Ménès, la relation allait bien au-delà du professionnel. Alors que le journaliste sportif a eu l'occasion d'interroger à plusieurs reprises la légende d'Arsenal quand elle jouait, entre les deux, le lien est beaucoup plus fort.

« J’étais la première personne qu’il appelait, ce qui étonnait sa femme » Pour BBH ITW, Pierre Ménès est revenu sur la relation particulière qu'il a pu avoir avec Thierry Henry. C'est alors que l'ancienne figure du Canal Football Club a raconté : « Quel joueur m’a le plus marqué durant ma carrière ? Thierry Henry. D’abord parce que c’est un joueur fabuleux et puis parce que j’ai eu, de longues années, une relation plus que privilégiée avec lui. Après les matchs d’Arsenal, j’étais la première personne qu’il appelait, ce qui étonnait sa femme, qui me disait : « Il t’appelle avant son frère et son père » ».