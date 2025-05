Thierry Henry : La déclaration enflammée !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Footballeur parmi les plus talentueux de sa génération, Thierry Henry a souvent possédé une réputation de joueur arrogant, parfois hautain et sans cœur. Pourtant, comme l’a révélé Djibril Cissé ce lundi, l’ancien buteur d’Arsenal et de l’équipe de France était tout l’inverse de ce qu’il pouvait se raconter à son égard.

Il fait partie des footballeurs ayant parfaitement opéré leur après-carrière. A 47 ans, Thierry Henry l’ancienne gloire de l’équipe de France et d’Arsenal a alterné entre rôles de consultant à la télévision, et postes prestigieux d’entraîneur, avec des passages sur le banc de l’AS Monaco, de l’Impact Montréal, ou plus récemment sur celui de l’équipe de France Espoirs.

Thierry Henry, une mauvaise réputation en France ? Considéré avec Zinédine Zidane, comme l’un des deux favoris à la succession de Didier Deschamps sur le banc des Bleus en 2026, Thierry Henry s’affranchit peu à peu d’une réputation qui lui a longtemps collé à la peau. S’il ne célébrait pas l’intégralité de ses buts, pouvait avoir des réactions jugées hautaines, l’attaquant français a toujours répondu présent sur le terrain. Au cours d’un entretien accordé à Carré ce lundi, Djibril Cissé est revenu plus en détail sur sa relation avec « Titi », qu’il a côtoyé entre 2002 et 2010 en équipe de France.