«C'est du jamais vu !» Thierry Henry se lâche, le PSG le recale !

Auteur d’une grosse saison avec l’Olympique Lyonnais, Rayan Cherki a annoncé samedi qu’il quitterait très probablement son club formateur durant le mercato estival. Après avoir tenté de l’enrôler l’année dernière, le Paris Saint-Germain a tourné la page avec l’attaquant, qui a complètement séduit Thierry Henry, dithyrambique à son égard.

A bientôt 22 ans, l’heure du départ semble venue pour Rayan Cherki, qui a indiqué après la dernière journée de Ligue 1 samedi soir qu’il quitterait l’Olympique Lyonnais cet été. « C'était ma dernière, je pense, avec Lyon, mais je suis prudent car je sais ce que j'ai vécu l'été dernier, je sais par où je suis passé, a fait savoir celui qui sort d’une grosse saison avec son club formateur. Je verrai où le vent me mène, je suis fier de ce que j'ai fait pour l'OL. » Courtisé par le PSG l’été dernier, Rayan Cherki n’est plus dans les plans du club de la capitale comme vous l’a révélé le10sport.com, une tendance qui s’est confirmée depuis.

« Quand il est bien... C'est du jamais vu ! » Rayan Cherki dispose de plusieurs pistes en Angleterre, un lieu que connaît parfaitement Thierry Henry, dithyrambique à l’égard de l’attaquant lyonnais. « On ne lui a rien donné, il s'en est sorti, et ça aussi, c'est la force d'un grand, explique à L’Équipe l’ancien joueur d’Arsenal, qui l’avait sélectionné pour disputer le tournoi masculin de football aux Jeux olympiques de Paris 2024. Tout le monde sait ce qu'il sait faire. Et cette saison, il a montré qu'il savait aussi faire ce qu'on attend de lui sans le ballon, c'est-à-dire s'adapter à un système. » Auteur de 12 buts et 20 passes décisives en 44 matches, Rayan Cherki a vu sa cote grimper sur le marché des transferts. « Je ne suis pas surpris de ce qu'il a pu faire car le problème n'a jamais été là, quand il est bien... C'est du jamais vu ! J'ai toujours été honnête et franc avec lui. Son problème, c'est qu'il n'avait jamais pu enchaîner les matches pour montrer le joueur extraordinaire qu'il est. Mais pour enchaîner, il fallait qu'il fasse des choses, sur le plan défensif, sur toute la durée d'un match. Cette saison, il l'a fait, donc il a enchaîné. Je l'apprécie trop ce petit... C'est juste qu'à certains moments, il fallait être dur, comme un père avec son fils. »