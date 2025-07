TF1 : Grégoire Margotton annonce la fin ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Voix emblématique du football sur TF1, Grégoire Margotton commentera l’Euro féminin qui débute mercredi. Aux côtés de Marine Marck et Bixente Lizarazu, il suivra notamment les matches de l’équipe de France. À terme, l’ancien de Canal+ envisage de laisser sa place à une femme, estimant qu’il pourrait être le dernier commentateur masculin.

Voix incontournable du football sur TF1, Grégoire Margotton s’apprête à commenter l’Euro féminin qui débute ce mercredi, aux côtés de Marine Marck et Bixente Lizarazu. Mais au-delà de cet événement, l’ancien commentateur de Canal+ réfléchit déjà à son avenir et à la place des femmes dans le journalisme sportif, et plus particulièrement dans le commentaire footballistique.

Margotton parle de son avenir Dans un entretien récent, Margotton s’est montré ouvert à l’idée de céder un jour sa place à une femme, même s'il espère faire encore durer la partie. « Si j’aimerais céder ma place ? À titre personnel, j’en serais triste parce que j’adore les commenter. Mais au-delà de mon cas personnel, oui, j’aimerais. En attendant, il y aura, pour la première fois, une paire de commentatrices 100 % féminine sur TF1 avec Mélanie Durot et Camille Abily (pour Italie-Espagne, le 11 juillet sur TMC). Le journalisme de sport était un bastion que les femmes ont dû attaquer et elles continuent tous les jours. Le commentaire de sport est un bastion encore plus haut. Et le commentaire de foot se situe tout en haut de la montagne. Il sera sûrement le dernier à tomber, mais il tombera un jour. » a-t-il déclaré.