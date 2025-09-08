Surprise, une bagarre éclate au PSG !

Alexis Brunet

Cette saison encore, la concurrence s’annonce rude au PSG. Chaque place vaut cher au sein du club de la capitale et Lucas Hernandez le sait bien. Le défenseur central serait d’ailleurs prêt à en découdre pour retrouver un statut de titulaire et pourquoi pas prétendre aux mêmes responsabilités en équipe de France.

Lors du mercato estival, le PSG avait identifié sa priorité. Le club de la capitale cherchait à mettre la main sur un défenseur central droitier, afin d’apporter un peu de concurrence à Marquinhos. Finalement, Luis Enrique a obtenu ce qu’il recherchait, car Illia Zabarnyi est arrivé à Paris contre un chèque de 66M€ bonus compris.

Lucas Hernandez veut se battre pour une place de titulaire Le PSG dispose donc maintenant de deux solutions pour le côté droit de sa défense centrale et de trois pour le côté gauche. Avec Lucas Hernandez, Lucas Beraldo et Willian Pacho, Luis Enrique a de quoi voir venir. D’après L’Équipe, le coach espagnol va d’ailleurs être ravi, car le champion du monde français serait prêt à en « découdre » pour retrouver une place de titulaire. Une bonne chose pour l’entraîneur parisien qui veut à tout prix que ces joueurs donnent tout à l’entraînement. Le Brésilien et l’Équatorien sont donc prévenus.