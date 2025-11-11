Surprise, un joueur de l’OM file au Qatar !

Alexis Brunet

Depuis le 4 octobre, Amine Gouiri n’a plus disputé un seul match avec l’OM. Malheureusement, l’attaquant de 25 ans s’est blessé à l’épaule lors d’un choc avec le gardien de l’Ouganda et il a donc dû se faire opérer. Afin de revenir le plus vite possible, le Marseillais a décidé de se rendre au Qatar, au centre médical Aspetar à Doha.

Plus la saison avance, plus l’OM aura besoin de toutes ses forces pour essayer de lutter sur tous les tableaux. Le club phocéen espère que son infirmerie va se vider petit à petit, car, lors du dernier match contre Brest, Roberto De Zerbi devait faire sans six joueurs (cinq blessés et un suspendu).

Amine Gouri a dû se faire opérer Parmi les joueurs blessés actuellement à l’OM, on retrouve Amine Gouiri. L’attaquant de 25 ans est touché à l’épaule et il s’est d’ailleurs fait opérer dernièrement, car la douleur devenait trop intense. L’international algérien devrait être de retour à la mi-janvier.