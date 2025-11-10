Surprise, Neymar se fait encore clasher à l’étranger !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Absent des terrains depuis plusieurs semaines, Neymar a effectué son grand retour avec Santos ce dimanche, dans un choc perdu face à Flamengo (3-2). Ancien international Brésilien et ancien joueur des Corinthians, Neto n’a pas mâché ses mots à l’égard du numéro 10 qui continue de recevoir des critiques au sein de son propre pays.

Neymar aurait certainement aimé un meilleur retour aux affaires. Blessé à la cuisse lors des dernières semaines, le joueur de 33 ans a effectué son retour à la compétition au début du mois de novembre avec une bonne entrée en jeu face à Fortaleza.

Neymar en galère au Brésil Absent contre Palmeiras, Neymar a retrouvé sa place de titulaire ce dimanche à l’occasion du choc opposant Santos à Flamengo. Mais clairement, la rencontre n’a pas été réussie du tout pour l’ancienne star du PSG, qui s’est même pris la tête avec l’arbitre et ses coéquipiers. Essuyant depuis plusieurs mois certaines critiques de la part de ses compatriotes, Neymar a de nouveau été pointé du doigt.