Surprise, Neymar se fait encore clasher à l’étranger !

Absent des terrains depuis plusieurs semaines, Neymar a effectué son grand retour avec Santos ce dimanche, dans un choc perdu face à Flamengo (3-2). Ancien international Brésilien et ancien joueur des Corinthians, Neto n’a pas mâché ses mots à l’égard du numéro 10 qui continue de recevoir des critiques au sein de son propre pays.
Neymar aurait certainement aimé un meilleur retour aux affaires. Blessé à la cuisse lors des dernières semaines, le joueur de 33 ans a effectué son retour à la compétition au début du mois de novembre avec une bonne entrée en jeu face à Fortaleza.
Neymar en galère au Brésil
Absent contre Palmeiras, Neymar a retrouvé sa place de titulaire ce dimanche à l’occasion du choc opposant Santos à Flamengo. Mais clairement, la rencontre n’a pas été réussie du tout pour l’ancienne star du PSG, qui s’est même pris la tête avec l’arbitre et ses coéquipiers. Essuyant depuis plusieurs mois certaines critiques de la part de ses compatriotes, Neymar a de nouveau été pointé du doigt.
« C’est la faute de Neymar »
« C’est une honte de jouer au football comme ça. Pendant que vous, les supporters de Santos, pensez que ce type va vous sauver… vous allez être relégués en Serie B à cause de lui et du président. C’est la faute de Neymar, bande d’adulateurs », a ainsi confié l’ancien international Brésilien Neto, dans des propos rapportés par Eurosport.