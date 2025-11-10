Neymar et Mbappé : La star qui les a mis à l'amende !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé et Neymar sont passés par le PSG et en ont marqué l'histoire. Les deux attaquants, de par leur vitesse et leurs aisances techniques ont mis tout le monde d'accord. Pour Benjamin Stambouli, un autre technicien n'avait pas grand chose à leur envier : Hatem Ben Arfa qui a reçu les éloges de l'ancien joueur du Paris Saint-Germain.

Hatem Ben Arfa a empilé les clubs au fil d'une carrière aux fulgurances importantes, mais pas la régularité et le succès qui étaient attendus à ses débuts à l'Olympique Lyonnais. En effet, le jeune talent de la génération 87 a fait ses classes à l'OL puis à l'OM entre 2004 et 2008 avant de s'envoler en Angleterre pour Newcastle et Hull City.

«Hatem Ben Arfa. Exceptionnel» De retour en France à l'OGC Nice où il a choqué son monde, lui valant l'intérêt du PSG à l'été 2016, Ben Arfa côtoyait le gratin parisien et témoignait du mercato XXL de 2017 avec Neymar, Dani Alves et Kylian Mbappé. Malgré le Brésilien et le champion du monde tricolore, Ben Arfa n'était pas en reste à l'entraînement. Et Benjamin Stambouli a été particulièrement élogieux à propos du natif de Clamart. « Hatem Ben Arfa. Exceptionnel. Marco Verratti, Mario Balotelli. Même Younes Belhanda, ce qu'il faisait à 21 ans, c'était surhumain. Dans les petits jeux, il pouvait te coucher deux défenseurs avec une feinte, derrière il faisait tomber le gardien, et pour tirer, il le refaisait tomber. »