Surprise, l’OM se prend un coup de pression en direct !

Alexis Brunet

En ce moment, tout semble aller pour le mieux à Marseille. L’OM est premier de Ligue 1 et vient de signer une quatrième victoire de suite en championnat et la cinquième toutes compétitions confondues. Le club phocéen espère pouvoir continuer cette série mercredi soir face au Sporting en Ligue des champions, mais également dimanche prochain face au RC Lens. Pierre Sage lui fera tout pour empêcher les Marseillais de s’imposer et il a d’ailleurs mis la pression sur l’équipe de Roberto De Zerbi.

L’OM réussit pour le moment un début de saison épatant. En grande difficulté lors du mois d’août, les coéquipiers de Mason Greenwood ont petit à petit redressé la barre et aujourd’hui ils peuvent se vanter d’être premiers de Ligue 1 avec un point d’avance sur le PSG. Les Marseillais restent d’ailleurs sur une série de cinq victoires de suite toutes compétitions confondues.

Pierre Sage met la pression à l’OM Après sa victoire face au Havre ce samedi, l’OM se déplacera mercredi sur la pelouse du Sporting Lisbonne en Ligue des champions. Par la suite, les Marseillais retrouveront la Ligue 1 face au RC Lens dimanche prochain à Bollaert. Un match qui s’annonce difficile, d’autant plus que Pierre Sage compte bien réaliser un gros coup face aux partenaires de Leonardo Balerdi. L’entraîneur lensois a adressé un coup de pression au club phocéen après la victoire de son équipe face au Paris FC ce dimanche (2-1). Un discours qui a été capté par les caméras de Ligue 1+ dans le vestiaire du RCL. « La victoire contre Auxerre était importante. Celle d'aujourd'hui était importante. Mais maintenant ce qui compte, c'est la passe de trois. Et vous savez ce que ça veut dire... Et le meilleur moyen de préparer la passe de trois, c'est de bien savourer cette victoire et travailler ensuite. Alors, savourez. »