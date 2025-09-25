Surprise au PSG, Luis Enrique change tout

Ces derniers temps, le PSG doit faire face à de très nombreuses blessures. Le club de la capitale est notamment privé pour plusieurs semaines d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué. Afin de pallier ces absences, Luis Enrique a décidé de faire appel à plusieurs jeunes du centre de formation. Un choix qui interroge à Parsi, car le coach espagnol n’avait jamais fait cela auparavant.
Après une saison dernière très éprouvante, le PSG accuse le coup en ce début de saison. Le club de la capitale a perdu plusieurs joueurs sur blessure, dont Ousmane Dembélé et Désiré Doué notamment. Des absences qui ont d’ailleurs coûté cher à Paris contre l’OM (défaite 1-0).
Luis Enrique fait appel à cinq nouveaux joueurs
Plombé par les blessures, Luis Enrique a pris une grande décision. Comme le rapporte L’Équipe, l’entraîneur espagnol a décidé de faire appel à cinq joueurs issus du centre de formation pour l’entraînement de l’équipe première : Martin James (17 ans, gardien), Wassim Slama (16 ans, milieu offensif), Mathis Jangeal (17 ans, milieu offensif), Yanis Khafi (19 ans, milieu) et Quentin Ndjantou (18 ans, attaquant).
Une décision qui a surpris le PSG
Reste à voir si ces jeunes joueurs auront le droit à un peu de temps de jeu lors des prochaines journées de Ligue 1, mais entour cas ce choix interroge. En effet, selon L’Équipe, personne ne s’attendait à cette décision dans les couloirs du centre de formation, car aucun jeune ne s’était entraîné auparavant avec le groupe professionnel du PSG, malgré des blessures. Luis Enrique a donc décidé d’innover.