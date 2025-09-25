Surprise au PSG, Luis Enrique change tout

Alexis Brunet

Ces derniers temps, le PSG doit faire face à de très nombreuses blessures. Le club de la capitale est notamment privé pour plusieurs semaines d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué. Afin de pallier ces absences, Luis Enrique a décidé de faire appel à plusieurs jeunes du centre de formation. Un choix qui interroge à Parsi, car le coach espagnol n’avait jamais fait cela auparavant.

Après une saison dernière très éprouvante, le PSG accuse le coup en ce début de saison. Le club de la capitale a perdu plusieurs joueurs sur blessure, dont Ousmane Dembélé et Désiré Doué notamment. Des absences qui ont d’ailleurs coûté cher à Paris contre l’OM (défaite 1-0).

Luis Enrique fait appel à cinq nouveaux joueurs Plombé par les blessures, Luis Enrique a pris une grande décision. Comme le rapporte L’Équipe, l’entraîneur espagnol a décidé de faire appel à cinq joueurs issus du centre de formation pour l’entraînement de l’équipe première : Martin James (17 ans, gardien), Wassim Slama (16 ans, milieu offensif), Mathis Jangeal (17 ans, milieu offensif), Yanis Khafi (19 ans, milieu) et Quentin Ndjantou (18 ans, attaquant).