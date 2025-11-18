Sous le charme, Laure Boulleau révèle ses coups de coeur !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après 4 journées de Ligue des Champions, on a déjà pu se rendre compte des forces en présence pour la succession du PSG. Des premiers prétendants au top 8 et au top 24 se dégagent et certaines formations ne manquent pas de faire forte impression depuis le début de la compétition. Laure Boulleau a d’ailleurs quelques coups de coeur.

Vainqueur de la Ligue des Champions la saison dernière, le PSG est un candidat à sa propre succession. Avec 3 victoires et 1 défaite pour le moment, le club de la capitale se classe à la 5ème place sur 36. Malgré ce revers contre le Bayern Munich, les joueurs de Luis Enrique ont toutefois montré de belles choses. Et c’est ainsi que le PSG fait partie des coups de coeur de Laure Boulleau jusqu’à présent.

« Bluffée » par le PSG ! « Est-ce que j’ai un coup de coeur sur ces premières journées de Ligue des Champions ? Comme je suis étiquetée Parisienne, on va encore me tomber dessus mais je dirais le PSG. A Barcelone, ils m’ont tellement bluffée ! », a confié l’ancienne joueuse du PSG dans un entretien pour Télécâble Sat Hebdo.