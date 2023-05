Scandale Vinicius : Après Mbappé, une star de Deschamps s’en mêle

Thomas Bourseau

Une nouvelle fois pris pour cible par des cris et insultes racistes dernièrement, Vinicius Jr voit une vague de soutiens lui offrir du réconfort. Kylian Mbappé avait parlé, Ousmane Dembélé en a fait de même.

Il y a un peu plus d’une semaine, Vinicius Jr a une nouvelle fois été la cible de cris racistes en Liga. Cette fois-ci, la star du Real Madrid a été abusée lors de la rencontre opposant Valence à la Casa Blanca. Sur la pelouse, Vinicius Jr a été la victime d’insultes et le match avait été interrompu.

«C’est incroyable ce que subit Vinicius depuis plusieurs années»

Déboussolé, Vinicius Jr avait avoué que le racisme était normalisé en Liga et Kylian Mbappé a tenu à lui faire part de son soutien avec le message suivant. « Tu n’es pas seul. Nous sommes avec toi et te soutenons ». Pour Téléfoot , Ousmane Dembélé a condamné ces comportements déplacés et discriminatoires. « C’est incroyable ce que subit Vinicius depuis plusieurs années. Ce n’est pas la première fois que l’on voit du racisme sur Vinicius. Je pense que ce sont des choses qui ne devraient pas se passer dans le football en 2023. Ce sont des choses qui doivent se régler très vite parce que ça commence vraiment à agacer tous les joueurs ».

« J’ai été victime de racisme, on ne va pas citer le match»