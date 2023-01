Scandale FFF : Le jour où Le Graët a vrillé sur son remplaçant

La rédaction

Depuis samedi et les propos déplacés de Noël Le Graët sur Zinédine Zidane, indiquant qu’il n’en avait « rien à secouer » si ce dernier partait au Brésil pour devenir leur sélectionneur, la Fédération Française de Football (FFF) est sous le feu des projecteurs. Mis à pied par le comex de la FFF, Noël Le Graët avait déjà évoqué Philippe Diallo, qui assure l’intérim. Et il avait là encore dérapé.

Il faut remonter à 2021 et le scandale de l’hymne non officiel des Bleus composé par l’artiste Youssoupha. Des politiques du Rassemblement National (RN) étaient montés au créneau en raison de propos proférés antérieurement par le chanteur et la FFF avait supprimé le post dans les heures qui ont suivi. Noël Le Graët avait alors été interrogé sur cette polémique.

« J’ai embauché un Diallo »

So Foot avait alors rencontré le président de la FFF de l’époque dans ses bureaux parisiens du XVème arrondissement. Dans un entretien « qui a tourné au vinaigre » selon eux, l’homme d’affaires breton a dérapé. Concernant le racisme au sein de la Fédération et ses employés, non représentatifs de la mixité sociétale française, Noël Le Graët s’était alors emporté : « Même ici, ma secrétaire, allez voir sa couleur de peau. Et le directeur que je viens d’embaucher, un Diallo. Tout ça, ce sont des querelles inutiles ».

Diallo prends les rênes

Peut-on parler de karma ? Le comex a mis à pied Noël Le Graët, remplacé par Philippe Diallo. Le nouveau président de la FFF par intérim aura la lourde de tâche de maintenir à flots une Fédération qui part à vau-l’eau. Avant les conclusions de l’audit qui décidera définitivement du sort de Noël Le Graët.