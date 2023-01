Scandale FFF : La sortie de le Graët a failli ne jamais avoir lieu

La rédaction

Dimanche 8 janvier, Noël Le Graët a dérapé, encore. Mais cette fois-ci, l'affaire a pris de l'ampleur, au point que le Breton a été écarté de ses fonctions de président de la fédération française de football. L'élément déclencheur est bien évidemment les propos insultants qu'il a tenu à l'encontre de Zinédine Zidane. Toutefois, ses déclarations auraient pu ne jamais avoir lieu, compte tenu des circonstances dans laquelle s'est déroulée cette l'interview.

Ce dimanche, Marion Bartoli a décidé de mettre les choses au clair concernant l'interview avec Noël Le Graët lors de l'émission Bartoli Time . L'animatrice a rappelé qu'aucun piège n'a été tendu au patron de la 3F et pour appuyer ses propos, elle a même détaillé les circonstances inhabituelles de cet entretien.

Bartoli se défend d'un piège tendu à Le Graët

Dans des propos rapportés par RMC Sport, Marion Bartoli explique qu'elle n'a pas recherché le buzz lors de cet interview, et que Noël le Graët n'a pas été piégé : « Je l'ai appelé moi-même sur son téléphone à 18h, pour lui demander s'il pouvait intervenir sur la décision - qui était pour moi logique et que j'approuvais - de prolonger Didier Deschamps. Il m'a répondu qu'il était disponible 1h30 plus tard puisqu'il regardait les matchs de Coupe de France. On l'a contacté à 19h27 pendant la pub. Au départ il n'a pas répondu », a-t-elle expliqué.

Affaire Le Graët : Fini l’équipe de France, objectif PSG pour Zidane https://t.co/EXYJHSDkZp pic.twitter.com/4es9JBooTY — le10sport (@le10sport) January 15, 2023

«Il est parfaitement au courant qu'on va le passer à l'antenne»