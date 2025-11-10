Scandale au PSG : Un proche balance sur Lucas Chevalier !

Alexis Brunet

Ce lundi, une polémique a éclaté concernant Lucas Chevalier. Le gardien du PSG a liké sur Instagram une publication liée au Rassemblement national, ce qui a énormément fait parler. Le Parisien a tenu à s’exprimer à ce sujet sur ses réseaux sociaux et il a nié les accusations de racisme. Par la suite, le portier a reçu le soutien d’un de ses proches.

Au lendemain de la victoire face à l’OL, le PSG doit faire face à une polémique qui concerne Lucas Chevalier. Le gardien de but a liké sur Instagram une publication liée au Rassemblement national, ce qui a beaucoup fait réagir et certains internautes ont même traité le Parisien de raciste. Visiblement touché, ce dernier a tenu à sortir du silence sur ses réseaux sociaux. « Je ne suis pas là pour vous étaler mon éducation et mes revendications politiques car je suis avant tout footballeur. Mais il est certain que toute personne qui me connaît, sait très bien à quel point je suis une personne dont mes parents et ma famille m’ont inculqué des valeurs, du respect, et qu’en aucun cas je me permettrais de penser ces choses-là. »

« Ce n’est pas du tout le genre de la maison » Même si beaucoup tombent sur Lucas Chevalier, le gardien du PSG a également quelques soutiens. Interrogé par Le Parisien, son ancien formateur Karim Boukrouh a tenu à voler au secours du portier. « Il n’a pas du tout cette mentalité-là. Aujourd’hui, on jette le discrédit sur les gens pour la moindre chose, sans les connaître, sans essayer de comprendre ce qui a pu se passer. Je connais bien Lucas, je connais aussi son père Freddy, je peux vous dire que ces choses-là, ce n’est pas du tout le genre de la maison. Lucas, c’est un vrai bon mec, sain, gentil, bien élevé. Même chose pour ses parents, notamment son père que je connais mieux que sa maman, et je peux vous dire que c’est une belle personne. Je n’ai vraiment aucun doute sur la qualité et l’état d’esprit de ces gens. »