RMC - Riolo : La grande annonce après la polémique

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Walid Acherchour est de retour sur RMC. Depuis quelques jours, le chroniqueur participe, à nouveau, aux débats sur le football français. Au début du mois d'avril, il s'était dit heurté après la diffusion d'un débat sur le voile dans le sport. Par la suite, il avait annoncé prendre ses distances avec l'émission.

Durant le mois d’avril, l’After Foot s’était retrouvé au cœur de la polémique après avoir diffusé un débat sur la place du voile dans le sport. Au-delà de l’angle du sujet, c’est la présence de Caroline Yadan, qui avait dérangé. Malgré les efforts de l’animateur Nicolas Jamain pour équilibrer les débats et contredire la députée Renaissance, l’émission s’était prise un beau bad-buzz. Au sein même de la rédaction, le sujet divisait. Certains comme Walid Acherchour avaient était heurté.

Acherchour avait pris ses distances avec RMC

« J'ai évidemment été heurté, comme beaucoup, par l'angle du débat de l'After Foot. Pour un sujet aussi important, je ne peux pas accepter que la base de discussion soit un rapport approximatif. Vu le contexte, j'ai décidé de prendre du recul avec l’émission » avait confié le chroniqueur. Mais depuis de l’eau semble avoir coulé sous les ponts. « Walid ne va pas tarder à revenir, on ne cache pas rien, on est une famille, on dit les choses » déclarait Daniel Riolo il y a quelques jours.

« Les incompréhensions ont été mises de côté »

Et la tension semble être retombée puisque Walid Acherchour est revenu à l’antenne depuis quelques jours. Visage de l’After Foot aux côtés de Gilbert Brisbois, Riolo s’est félicité de ce retour. « C’est toujours agréable d’assister aux retrouvailles. Une famille qui se réunit et les différents ainsi que les incompréhensions ont été mises de côté. Content que la famille soit de nouveau réunie. On connaît Walid depuis assez longtemps pour que, enfin, on se retrouve » a-t-il confié au micro de RMC.