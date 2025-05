«Un gros facho», Daniel Riolo règle ses comptes

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Daniel Riolo ne parle pas que de football sur les antennes de RMC. Présent occasionnellement sur le plateau d’« Estelle Midi » avec Estelle Denis, le journaliste évoque des sujets plus sérieux comme la tentative d'enlèvement de proches d'un patron de cryptomonnaie en plein Paris. Il a profité de son intervention pour pousser un coup de gueule.

L’image a choqué. Dans le 11ème arrondissement, des hommes cagoulés ont tenté d’enlever des proches d’une patron d’une société de cryptomonnaies. Un évènement qui a profondément choqué Daniel Riolo.

La colère froide de Riolo

« On a l’impression qu’il y a de l’insécurité en France ? On a de l’enlèvement en pleine rue, attaques du personnels pénitenciers, le narcotrafic on en parle même pas. Je pense que l’on est dans le gratin. Il manque le niveau au-dessus, à savoir l’enlèvement des juges pour faire pression » a déclaré le journaliste sur le plateau d’Estelle Midi.

« On est sur la pente d’un pays comme le Mexique ! »

Il en a profité pour s’adresser à ceux qui font constamment des raccourcis entre sécurité et extrême droite. « Quand on parle de sécurité ou que l’on s’inquiète du niveau de la France, on nous met dans la catégorie « t’es qu’un gros facho »… On est sur la pente d’un pays comme le Mexique ! Le rapt en pleine rue, ça me sidère » a lâché Riolo sur RMC.