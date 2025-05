OM : Mason Greenwood change d’équipe ?

La rédaction

Absent de la sélection anglaise depuis 2020, Mason Greenwood pourrait changer de nationalité sportive. Le buteur de l’OM a confirmé en conférence de presse des discussions avec la Jamaïque, sans avoir encore pris sa décision. Un potentiel changement qui pourrait aussi avantager l’OM sur le plan administratif, Greenwood n’occupant plus de place d’extracommunautaire s’il devient international jamaïcain.

Mason Greenwood n’a plus disputé la moindre minute avec la sélection anglaise depuis près de cinq ans. L’attaquant de l’OM n’a porté le maillot des Three Lions qu’une seule fois, lors d’un match contre l’Islande en 2020. S’il avait été convoqué par Gareth Southgate pour l’Euro 2021, Greenwood avait dû déclarer forfait en raison d’une blessure. En 2022, les poursuites engagées pour violences conjugales et tentative de viol ont mis un terme à son avenir avec la sélection anglaise.

«Je n’ai pas pris de décision finale»

En conférence de presse ce vendredi, le meilleur buteur de l’OM s’est exprimé sur son avenir international :

«J’ai parlé avec la sélection jamaïcaine, mais je n’ai pas pris de décision finale à ce sujet», a confié Mason Greenwood.

Un changement de sélection qui pourrait également profiter à l’OM. En effet, s’il obtient la nationalité jamaïcaine, Greenwood ne serait plus considéré comme extracommunautaire grâce à l’accord de Samoa, qui permet aux ressortissants de pays d’Afrique subsaharienne, des Caraïbes et du Pacifique de ne pas occuper de place d’extracommunautaire dans les clubs européens.

«Greenwood a demandé à changer de sélection»

Mark Bullingham, directeur général de la Fédération anglaise, a confirmé dans The Athletic que le joueur de l'OM avait officiellement demandé un changement de sélection :

«Je crois savoir que Greenwood a demandé à changer de sélection. C’est officiel, donc il ne pourra pas être re-sélectionné par l’Angleterre. Non, nous n’avons pas demandé qu’il joue pour la Jamaïque. Des questions ont été posées à Gareth (Southgate), qui a été clair : Greenwood ne fait pas partie de ses plans, car il n’a pas été performant au niveau attendu. À ma connaissance, il n’y a eu aucun contact entre la FA et lui depuis.» dans des propos rapportés par L'Équipe.