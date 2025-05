PSG : Daniel Riolo, le «scandale» qui ne passe pas

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le 31 mai prochain, le PSG prendra part à la deuxième finale de Ligue des champions de ses 55 ans d’histoire. De quoi rêver plus grand… mais pas avec tous ses abonnés beaucoup plus nombreux que les 18 000 allouées par l’UEFA. La billetterie et ses vagues de ventes a été décriée par des abonnés malheureux au point où Daniel Riolo qualifie cette situation de scandaleuse.

Avec 35 000 abonnés cette saison au Parc des princes, il allait forcément y avoir des déçus pour la finale de la Ligue des champions entre le PSG et l’Inter à l’Allianz Arena le 31 mai prochain. L’UEFA n’a en effet alloué que le 18 000 places au Paris Saint-Germain pour la deuxième finale de C1 de son histoire après le Final 8 de 2020, la première avec du public donc. Ces dernières heures, beaucoup de supporters du PSG ont exprimé leur mécontentement après avoir manqué le coche pour leur place.

«PSG tu as du sang entre les mains»

En effet, le système de billetterie mis en place au PSG comprenait plusieurs vagues de vente. En vague 2, après les invitations du club auprès de leurs salariés, partenaires et familles des joueurs, il ne restait plus grand-chose au grand dam de @bad75011 : « La vague 2 en 5 minutes, il n’y avait même plus de places, PSG tu as du sang entre les mains ». Même son de cloche pour @Toad_h. « Après le fiasco de la billetterie pour le déplacement à Arsenal, nouveau fiasco pour la vague 2. La gestion de la billetterie est merd*que ».

«On se penchera bientôt sur le scandale des places pour la finale»

Sur son compte X, Daniel Riolo a évoqué la notion de scandale concernant la billetterie du PSG pour la finale de la Ligue des champions. « Après cette magnifique période pour le PSG, on se penchera bientôt sur le scandale des places pour la finale. La déception, le dégoût de beaucoup de supporters qui voient les places distribuées aux « amis » les témoignages vont affluer ! Mais chut pour l’instant… ». a affirmé l’éditorialiste de RMC. Le décor est planté.