Real Madrid : Mbappé déjà menacé ?

Lors du derby madrilène, le Real Madrid a été malmené par l’Atlético avant de décrocher un match nul (1-1). Mécontent de l'attitude de ses joueurs, Carlo Ancelotti a poussé un coup de gueule à la mi-temps, menaçant de faire des changements immédiats. Un électrochoc qui a porté ses fruits avec l’égalisation rapide de Kylian Mbappé.

Ce samedi avait lieu le derby de Madrid opposant le Real à l'Atlético. Les deux équipes se sont séparées dos à dos avec un score final de 1-1, mais les hommes de Carlo Ancelotti étaient moins bien rentrés dans le match que les Colchoneros. Menés 1-0 par l'Atlético, les joueurs de Carlo Ancelotti ont subi les foudres de l'entraîneur italien à la mi-temps.

« Des changements immédiats »

L'ancien coach de l'AC Milan aurait ciblé certains joueurs dans le vestiaire, notamment des cadres à qui il aurait demandé de jouer plus pour le collectif sous peine de sortir, d'après les informations de Marca. « Soit on fait ce qu'on a préparé, soit il y aura des changements immédiats », aurait déclaré le coach Merengue dans les vestiaires.

Des menaces utiles

Les menaces de Carlo Ancelotti ont eu l'effet escompté puisqu'au retour des vestiaires, Kylian Mbappé a marqué le but de l'égalisation (50e). Un but probablement motivé par la vue de Luka Modric, Eduardo Camavinga et Brahim Diaz à l'échauffement, prêts à remplacer les joueurs ne faisant pas les efforts.