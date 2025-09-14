Real - Les mots énigmatiques de Kylian Mbappe...

Alexandre Higounet

Dans son édition du jour, le quotidien sportif espagnol Marca indique que Kylian Mbappe ressentirait un profond malaise vis-à-vis de certains aspects du milieu du football. Un état de fait qu'il a confirmé à l'occasion d'un entretien à l'Equipe. Mais sans que l'on sache avec précision de quoi il s'agit.

S'il se montre serein et plus épanoui en ce début de saison, de nouveau mobilisé à 100% vers la performance sur le terrain, ce qui n'était pas forcément le cas l'an dernier à la même époque lorsqu'il apparaissait marqué et fatigué par les soubresauts ayant entouré sa dernière année au PSG et sa signature au Real, Kylian Mbappe ressentirait pourtant une forme de lassitude devant certains aspects du football de haut niveau. Dans son édition du jour, Marca indique en effet que le champion du monde vivrait un malaise face à certains éléments inhérents au football professionnel, sans donner plus de détails.

« Si je n’avais pas cette passion, le monde du football m’aurait dégoûté depuis longtemps » Kylian Mbappé l'a lui-même confirmé à l'occasion d'un entretien accordé à L'Equipe, déclarant notamment : « Si je n’avais pas cette passion, le monde du football m’aurait dégoûté depuis longtemps. Je ne conseillerais jamais à mon enfant de mettre les pieds dans le monde du foot ».