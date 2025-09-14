Real - Les mots énigmatiques de Kylian Mbappe...

Dans son édition du jour, le quotidien sportif espagnol Marca indique que Kylian Mbappe ressentirait un profond malaise vis-à-vis de certains aspects du milieu du football. Un état de fait qu'il a confirmé à l'occasion d'un entretien à l'Equipe. Mais sans que l'on sache avec précision de quoi il s'agit.
S'il se montre serein et plus épanoui en ce début de saison, de nouveau mobilisé à 100% vers la performance sur le terrain, ce qui n'était pas forcément le cas l'an dernier à la même époque lorsqu'il apparaissait marqué et fatigué par les soubresauts ayant entouré sa dernière année au PSG et sa signature au Real, Kylian Mbappe ressentirait pourtant une forme de lassitude devant certains aspects du football de haut niveau. Dans son édition du jour, Marca indique en effet que le champion du monde vivrait un malaise face à certains éléments inhérents au football professionnel, sans donner plus de détails.
« Si je n’avais pas cette passion, le monde du football m’aurait dégoûté depuis longtemps »
Kylian Mbappé l'a lui-même confirmé à l'occasion d'un entretien accordé à L'Equipe, déclarant notamment : « Si je n’avais pas cette passion, le monde du football m’aurait dégoûté depuis longtemps. Je ne conseillerais jamais à mon enfant de mettre les pieds dans le monde du foot ».
Que vise exactement Kylian Mbappe ?
Des phrases particulièrement énigmatiques sachant que le joueur n'apporte pas d'éléments supplémentaires sur les contours de ce malaise : est-ce lié aux contraintes de la vie de star internationale ? A la pression médiatique constante ? Est-ce lié aux pressions du football business, à l'image des nombreux soubresauts liés à son départ du PSG pour le Real Madrid ? Ou à ses premiers pas en tant qu'actionnaire majoritaire du Stade Malherbe de Caen, ce qui tend à prouver que Mbappe sait aussi s'impliquer dans le milieu du foot quoiqu'il puisse en penser ? En l'état, il est impossible de répondre précisément à ces interrogations. Mais une chose est sûre, les propos de l'attaquant champion du monde ne manquent pas d'interpeler.