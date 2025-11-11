PSG : Zaïre-Emery change d'équipe, c'est totalement validé !

Alexis Brunet

Il y a quelques semaines, Warren Zaïre-Emery avait été appelé avec les Espoirs alors qu’il évoluait en équipe de France A depuis plusieurs mois. Un retour en arrière qui a fait du bien au joueur du PSG, à en croire Gérald Baticle, le sélectionneur des Bleuets, et qui se confirme à travers les chiffres également.

En début de saison, Warren Zaïre-Emery était un peu à la peine au PSG et Didier Deschamps avait donc décidé de ne pas le convoquer en équipe de France. Le milieu de terrain n’était toutefois pas en vacances, car Gérald Baticle, sélectionneur des Espoirs, a lui décidé de faire appel au Parisien. Une sorte de retour en arrière pour le joueur de 19 ans, qui n’avait plus été appelé dans cette catégorie d’âge depuis un moment.

« Il a pris beaucoup de plaisir » Un passage chez les Espoirs bénéfique pour Warren Zaïre-Emery, car cela lui a permis de retrouver du temps de jeu et ainsi de se relancer au PSG. Le milieu de terrain n’avait pas pris cette convocation comme une punition, selon Gérald Baticle, qui s’est exprimé en conférence de presse : « Je ne vais pas vous dire qu’il avait besoin. La situation nous a permis de le sélectionner. On l’a sélectionné parce qu’il est performant et qu’il fait partie des meilleurs joueurs de sa catégorie. Il est venu, il a pris beaucoup de plaisir à échanger, jouer, s’entraîner, vivre avec ses partenaires. Il a été performant avec nous. »