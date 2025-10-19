PSG : Un crack de retour, c’est l’extase en coulisses !

Vendredi soir, face à Strasbourg, Warren Zaïre-Emery a été l’un des meilleurs Parisiens sur la pelouse. Le milieu de terrain semble revenir à son meilleur niveau ces derniers temps et cela plait beaucoup à Luis Enrique. Le staff de l’entraîneur espagnol serait d’ailleurs particulièrement satisfait du joueur de 19 ans, qui se montrerait très à l’écoute.
Ces derniers temps, Luis Enrique a beaucoup fait confiance aux jeunes joueurs du PSG, notamment à cause des nombreuses blessures. Vendredi, face à Strasbourg, le technicien espagnol avait encore une fois décidé de faire confiance à trois éléments de 19 ans ou moins : Warren Zaïre-Emery (19 ans), Senny Mayulu (19 ans) et Ibrahim Mbaye (17 ans).
Zaïre-Emery a épaté
Luis Enrique ne s’est d’ailleurs pas trompé, puisque c’est Senny Mayulu qui a permis au PSG d’arracher le match nul (3-3). Warren Zaïre-Emery n’a lui pas marqué, mais il est clairement sorti du lot. Le milieu de terrain de 19 ans a réalisé un grand match, brillant par sa qualité de percussion et sa faculté à chasser le porteur de balle. Une prestation qui a plu à l’entraîneur du club de la capitale, qui devrait le titulariser contre le Bayer Leverkusen mardi soir, d’après les informations du Parisien.
« C’est aussi un bon garçon »
Warren Zaïre-Emery aura donc une occasion supplémentaire de prouver qu’il mérite une place de titulaire au milieu de terrain, même quand l’infirmerie du PSG est vide. Pas forcément premier dans la hiérarchie, le Français plait toutefois beaucoup à Luis Enrique et à son staff qui apprécient le fait qu’il soit à l’écoute de tout le monde. « C’est non seulement un bon joueur, mais c’est aussi un bon garçon », révèle une source interne interrogée par Le Parisien. À WZE de saisir sa chance maintenant.