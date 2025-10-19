PSG : Un crack de retour, c’est l’extase en coulisses !

Alexis Brunet

Vendredi soir, face à Strasbourg, Warren Zaïre-Emery a été l’un des meilleurs Parisiens sur la pelouse. Le milieu de terrain semble revenir à son meilleur niveau ces derniers temps et cela plait beaucoup à Luis Enrique. Le staff de l’entraîneur espagnol serait d’ailleurs particulièrement satisfait du joueur de 19 ans, qui se montrerait très à l’écoute.

Ces derniers temps, Luis Enrique a beaucoup fait confiance aux jeunes joueurs du PSG, notamment à cause des nombreuses blessures. Vendredi, face à Strasbourg, le technicien espagnol avait encore une fois décidé de faire confiance à trois éléments de 19 ans ou moins : Warren Zaïre-Emery (19 ans), Senny Mayulu (19 ans) et Ibrahim Mbaye (17 ans).

Zaïre-Emery a épaté Luis Enrique ne s’est d’ailleurs pas trompé, puisque c’est Senny Mayulu qui a permis au PSG d’arracher le match nul (3-3). Warren Zaïre-Emery n’a lui pas marqué, mais il est clairement sorti du lot. Le milieu de terrain de 19 ans a réalisé un grand match, brillant par sa qualité de percussion et sa faculté à chasser le porteur de balle. Une prestation qui a plu à l’entraîneur du club de la capitale, qui devrait le titulariser contre le Bayer Leverkusen mardi soir, d’après les informations du Parisien.